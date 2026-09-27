Sarà visitabile fino all’11 ottobre allo spazio Presente di via Buoncompagno ad Ancona “Manifesta, opere d’arte e manifesti della Provincia di Ancona”, la mostra promossa dalla Provincia che riporta alla luce manifesti e opere scultoree protagonisti delle esposizioni realizzate tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Un percorso che ricostruisce una stagione particolarmente vivace della produzione culturale del territorio e valorizza il patrimonio artistico conservato dalla Provincia di Ancona.