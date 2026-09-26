Mille volontari, in rappresentanza di 160 organizzazioni di volontariato, hanno partecipato oggi a Macerata alla Giornata del Volontariato di Protezione civile della Regione Marche. Una giornata dedicata al riconoscimento dell’impegno delle donne e degli uomini che, quotidianamente, contribuiscono alla sicurezza delle comunità e alla gestione delle emergenze sul territorio regionale.

La manifestazione si è aperta con la celebrazione religiosa nella Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, officiata dal vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi. Al termine, sul sagrato, si sono svolti il saluto delle autorità e la benedizione dei volontari e dei mezzi. Il corteo ha quindi attraversato il centro storico cittadino, da piazza Vittorio Veneto fino allo Sferisterio, dove si è svolta la cerimonia istituzionale. Il programma prevedeva anche il passaggio della squadra aerea Fly Fano Team.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alla Protezione Civile Tiziano Consoli, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Silvia Luconi, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il direttore regionale della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Stefano Stefoni, il commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, la senatrice Elena Leonardi, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Vincenzo Bennardo e diversi sindaci e amministratori del territorio.

“Oggi c’è grande soddisfazione perché il volontariato e la Protezione civile sono davvero il cuore pulsante delle nostre comunità – ha detto il presidente Francesco Acquaroli -. Danno un contributo determinante alle amministrazioni e alla vita quotidiana dei nostri territori, e lo fanno con uno spirito di servizio davvero encomiabile e con grande senso di responsabilità. Sono al nostro fianco ogni giorno, nella normalità, ma anche e soprattutto quando la normalità viene meno e ci troviamo ad affrontare situazioni straordinarie, quando c’è un’emergenza e bisogna intervenire con urgenza e tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini e dare un contributo concreto alla messa in sicurezza del territorio. Per questo voglio rivolgere un grazie di cuore a tutte le persone che scelgono di dedicare il proprio tempo agli altri, spesso mettendosi a disposizione nei momenti più difficili e delicati. È una presenza preziosa, che rappresenta un patrimonio per le nostre comunità e che dobbiamo continuare a sostenere e valorizzare. Oggi è bellissimo vedere questi colori insieme: il giallo e l’arancione della Protezione civile, i colori delle Croci e il tricolore che accompagna sindaci e amministratori. Sono colori diversi, ma rappresentano tutti la stessa cosa: la presenza delle istituzioni e delle persone al servizio delle nostre comunità, con l’obiettivo comune di essere vicini ai cittadini e ai territori”.

“Questa giornata – ha dichiarato l’assessore Tiziano Consoli – è soprattutto pensata per dire un grande grazie alle donne e agli uomini che mettono tempo, competenze ed energie al servizio delle nostre comunità. Quest’anno il ringraziamento assume un significato ancora più forte: a dieci anni dal sisma del 2016 ricordiamo quanto il contributo dei volontari sia stato fondamentale nell’emergenza e nel sostegno alle popolazioni colpite. Un impegno che continua ogni giorno e che richiede preparazione, formazione e capacità di lavorare insieme. La presenza oggi a Macerata di circa mille volontari, in rappresentanza di 160 organizzazioni, testimonia la forza del nostro sistema regionale. Lo abbiamo visto anche nell’esercitazione presso la ‘Diga di Cingoli’, che ha coinvolto circa 600 volontari. Ringraziamo chi ha concluso il proprio mandato nel Comitato regionale e auguriamo buon lavoro ai nuovi componenti, continuando a rafforzare il raccordo tra Regione e volontariato”.

Nelle Marche il volontariato di Protezione civile è una presenza importante e conta circa 14 mila volontari attivi.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento ai componenti uscenti del Comitato regionale del volontariato di Protezione civile, in carica nel periodo 2022-2026: Saverio Olivi, Tamara Carducci, Pergiorgio Matteucci, Valentina Polidori e Domenico Nori.

Sono stati quindi presentati i nuovi componenti del Comitato regionale: Alessandro Capucci, Odelco Melini, Lorenzo Mazzieri, Matteo Berrè, Roberto Frittelli, Cristiano Morresi, Andrea Brandi, Marika Di Donato, Ermanno Vittori e Iole Egidi.

Un attestato di ringraziamento è stato inoltre consegnato ai presidenti delle tre organizzazioni che rappresentano una parte importante del sistema regionale del volontariato: Tarcisio Porto, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico; Andrea Sbaffo, presidente di Anpas Marche; e Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente del Comitato regionale Marche della Croce Rossa Italiana.

Particolare spazio è stato dedicato all’esercitazione regionale che ha riguardato la “Diga di Cingoli”, svoltasi nel giugno 2026, alla quale hanno preso parte circa 600 volontari. Per il tramite dei nuovi componenti del Comitato regionale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai volontari che hanno preso parte all’esercitazione, momento di formazione e verifica delle capacità operative del sistema regionale.

La cerimonia allo Sferisterio si è conclusa con la consegna degli attestati di presenza alle organizzazioni di volontariato intervenute. La manifestazione è quindi proseguita al Centro Fiere di Villa Potenza con un momento conviviale: il pranzo preparato con la cucina da campo dell’Organizzazione Macerata Soccorso di Sforzacosta.