Sono stati 3 giorni pieni tra screening gratuiti ma anche incontri, approfondimenti, dimostrazioni, oltre 60 laboratori e convegni, talk show coinvolgendo tutti, dai più piccoli agli anziani in 6 location della mole Vanvitelliana per il Extra Salute Ancona, il festival del vivere bene da ogni punto di vista organizzato dal Comune di Ancona, insieme ad enti e associazioni del territorio. Tra gli appuntamenti il talk di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino con la partecipazione dell’attore Paolo Ruffini e dello psicologo e psicoterapeta Giuseppe Lavenia, ed esperto di dipendenze tecnologiche.