Salute, prevenzione e attenzione alle persone al centro della Festa del socio di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, con la consegna degli attestati agli artigiani con l’attore Paolo Ruffini ospite speciale. La giornata ha segnato anche l’inaugurazione di “Fare Salute”, il nuovo poliambulatorio con la direzione scientifica dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia. Tra le novità, la Capsula per lo screening dei principali parametri di salute e la mostra immersiva tra arte e scienza, “Cronotopo 1 – Filamenti di luce”.

