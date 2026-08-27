PEDASO – Giorno e notte, in tre turni no stop, 50 persone e nove mezzi hanno lavorato per riparare un giunto del viadotto San Biagio sull’A14 e chiudere il cantiere in anticipo sui tempi. Lo rende noto Autostrade per l’Italia, dopo che lunedì i lavori urgenti non programmati avevano causato lunghe code sul tratto. Poco prima delle 5.30 di oggi è stato quindi rimosso, tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona, il cantiere aperto lunedì al chilometro 285,7 per ricostruire una porzione dello sbalzo longitudinale dell’impalcato, nella zona terminale del giunto: per intervenire sulla struttura sottostante era stata necessaria la rimozione temporanea di una componente del giunto stesso.

Le squadre hanno impiegato escavatori, camion gru e piattaforme elevabili. Nei momenti di traffico più intenso sono state comunque garantite due corsie verso Ancona, con la corsia jolly e una deviazione sulla carreggiata opposta. Sebbene non siano mancati rallentamenti e code per tanti automobilisti. Ora il traffico scorre su tutte le corsie.