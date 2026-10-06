OFFIDA – Nuovo rinvio a giudizio per Leopoldo Wick, l’infermiere già condannato all’ergastolo per sette omicidi e un tentato omicidio commessi nella Rsa di Offida (Ascoli Piceno). In questo caso il procedimento riguarda la morte di una 92enne, deceduta il 3 agosto 2017. Stamani si è svolta al tribunale l’udienza preliminare al termine della quale la gip Angela Miccoli ha mandato a processo Wick che dovrà comparire davanti alla Corte d’Assise di Macerata il 18 febbraio 2027.



Il procuratore di Ascoli Umberto Monti contesta all’infermiere l’omicidio volontario, con le aggravanti della premeditazione, dell’utilizzo di un mezzo insidioso, di aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima e dell’abuso dei poteri connessi alla funzione svolta. Secondo l’accusa, la donna sarebbe stata sottoposta a somministrazioni ripetute e indebite di insulina Retard, nonostante non fosse affetta da diabete. Il farmaco, ritenuto “assolutamente controindicato” per la paziente, avrebbe provocato gravi crisi ipoglicemiche fino a determinarne la morte.



Si tratta di un procedimento distinto da quello nel quale Wick è stato condannato all’ergastolo per sette omicidi volontari e un tentato omicidio di anziani ospiti della struttura, tra gennaio 2017 e febbraio 2019. Sulla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Perugia è pendente il ricorso in Cassazione.