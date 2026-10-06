Il Sindaco Fioravanti: “Momento storico per la città, la presenza del Premier testimonia l’enorme valore dell’intervento realizzato”

ANCONA – “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà alla presentazione dei lavori della dimora Saladini Pilastri”. È stato il sindaco Marco Fioravanti ad annunciare la presenza del Premier ad Ascoli Piceno nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, quando la dimora aprirà le porte alla cittadinanza: “Sarà un momento storico per la nostra città, un pomeriggio dal forte valore simbolico: per la prima volta, dopo gli importanti interventi di recupero e rigenerazione, la comunità ascolana potrà tornare a vivere da vicino uno dei suoi luoghi più significativi” ha aggiunto Fioravanti. “La presenza del Presidente Meloni testimonia il valore dell’intervento realizzato, per un importo totale di circa 39 milioni di euro, e l’attenzione del Governo verso uno dei più importanti progetti italiani realizzati grazie al finanziamento PNRR. I lavori, infatti, hanno consentito il recupero di 9.000 metri quadrati di spazi pubblici, insieme a un giardino all’italiana di circa un ettaro, restituendo valore e prospettiva a un patrimonio di straordinaria rilevanza per la città. L’intervento ha riguardato il recupero e la rigenerazione del palazzo storico, con la rifunzionalizzazione dello stesso e l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato per l’attivazione di numerose funzioni a vocazione sociale (albergo etico e ristorante etico) e di servizi come il centro direzionale del terzo settore e il polo sanitario solidale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: per ragioni di sicurezza, l’ingresso sarà consentito solo entro le ore 15. Poi, dalle 16, il via a uno storico pomeriggio per la nostra città”.