CIVITANOVA – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche per il contrasto all’evasione fiscale e al lavoro sommerso. Nel corso di 33 interventi in varie attività economiche, le Fiamme Gialle hanno identificato 112 persone, scoprendo 10 lavoratori completamente “in nero” e 3 irregolari.

Contestate anche violazioni sulla tracciabilità degli stipendi, sulla mancata emissione di scontrini e sull’assenza dei registratori telematici, per un totale di sanzioni amministrative che supera i 35 mila euro. Parallelamente, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Prefettura di Macerata contro il traffico di stupefacenti e per la sicurezza pubblica, i finanzieri hanno sequestrato oltre 2,2 chilogrammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish.

L’operazione si è conclusa con la segnalazione di 20 persone alle Prefetture competenti, 5 delle quali sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Macerata.