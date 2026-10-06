STRASBURGO – “Come avevo chiesto, oggi è arrivata l’approvazione del Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità per consentire la lettura delle chat col mio ex collaboratore.” Così l’eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci sul voto in plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo per la revoca dell’immunità in relazione all’inchiesta su presunti affidamenti irregolari del Comune di Pesaro.

“A tutti i gruppi parlamentari – aggiunge – avevo chiesto massima celerità comunicando il mio consenso e chiedendo un voto favorevole, come quello da me espresso questa mattina durante la votazione. Ho rinunciato all’immunità, ma anche alla possibilità di fare l’audizione, proprio per accelerare il più possibile. Del resto, già a novembre dello scorso anno, avevo autorizzato la Procura a leggere la corrispondenza con il mio ex collaboratore Santini e la prova da me depositata. Ringrazio la relatrice Piera e tutta la commissione Juri per la celerità, e il collega Repasi del mio gruppo S&d che ha seguito tutta la procedura”. “Da oggi così la Procura di Pesaro – conclude – potrà proseguire il proprio lavoro. Il mio atteggiamento dal primo istante è stato infatti di massima collaborazione con gli inquirenti”.