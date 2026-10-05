CHIARAVALLE – Un’autofficina di autoriparazione abusiva è stata scoperta a Chiaravalle (Ancona) dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Ancona.

L’officina, secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, era esercitata in maniera totalmente abusiva; dalle verifiche sono emerse violazioni sia di natura amministrativa sia ambientale. In particolare, all’interno dell’officina sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi, circostanza che ha fatto emergere ulteriori profili di irregolarità sotto il profilo della tutela ambientale.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno sequestrato 16 motoveicoli su cui erano in corso gli interventi di riparazione, macchinari e ponti sollevatori, oltre 400 pezzi di attrezzatura meccanica come trapani, cacciaviti e chiavi inglesi, pneumatici, motori e altri pezzi di ricambio nuovi e usati.

Sequestrati anche i locali, gli arredamenti e l’intero compendio aziendale, al fine di impedire la prosecuzione dell’attività abusiva. Le violazioni riscontrate, fa sapere la Guardia di Finanza, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 5mila e oltre 15mila euro. A queste si aggiungono ulteriori conseguenze previste dalla normativa per gli illeciti di natura ambientale e sanzioni di carattere tributario che verranno definite a seguito della ricostruzione della base imponibile sottratta a tassazione.