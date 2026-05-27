È stato presentato nella mattinata martedì 26 maggio, presso il Polo didattico Sant’Agostino dell’Università di Camerino, il nuovo corso di laurea triennale in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive”, attivato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute a partire dall’anno accademico 2026/2027. Un nuovo percorso formativo che amplia ulteriormente l’offerta didattica di Unicam e che punta a formare professioniste e professionisti capaci di coniugare competenze scientifiche, preparazione tecnica e utilizzo delle tecnologie applicate al movimento, allo sport e al benessere della persona.

L’evento di presentazione ha visto la partecipazione del Rettore Graziano Leoni, del Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, della Prorettrice alla Didattica Giulia Bonacucina, del Delegato al Benessere fisico e allo Sport Filippo Maggi, del Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Gianni Sagratini, del Direttore del corso Seyed Khosrow Tayebati, del Delegato all’Orientamento del corso Pietro Picerno, del Presidente del CUS Camerino Stefano Belardinelli e del chinesiologo e osteopata Gilberto Pallotta.

Nel corso degli interventi è stata sottolineata la crescente importanza della figura del chinesiologo e dei professionisti dell’attività motoria in una società sempre più attenta alla prevenzione, alla salute, al benessere e alla qualità della vita. Il nuovo corso nasce infatti con l’obiettivo di formare il “chinesiologo di base”, figura professionale riconosciuta dalla normativa nazionale, attraverso un percorso che integra solide basi scientifiche, attività pratiche e utilizzo delle più moderne tecnologie per l’analisi del movimento e della performance sportiva.

“Con questo nuovo corso di laurea – ha dichiarato il Rettore Unicam Graziano Leoni – il nostro Ateneo continua ad investire in una formazione capace di intercettare i bisogni emergenti della società e del mondo del lavoro. Le Scienze motorie rappresentano oggi un ambito strategico che unisce salute, prevenzione, sport, innovazione tecnologica e qualità della vita. Unicam mette a disposizione competenze scientifiche, eccellenti ed innovative strutture sportive gestite dal Cus Camerino e quasi uniche a livello nazionale, laboratori e un approccio multidisciplinare per formare professionisti preparati, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

“L’attivazione del nuovo corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – ha dichiarato il Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Gianni Sagratini – rappresenta una scelta perfettamente coerente con la visione ‘One Health’ che da sempre caratterizza le attività della nostra Scuola, sia nella ricerca che nella didattica. La salute oggi non può essere interpretata soltanto come cura e terapia attraverso il farmaco, ma deve essere sempre più letta anche in chiave di prevenzione, attraverso corretti stili di vita, una sana alimentazione e l’attività fisica. Il nuovo percorso, che si affianca ai corsi storici legati al mondo del farmaco, quali Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Informazione Scientifica sul Farmaco, e al percorso più recente delle Scienze Gastronomiche, che proprio quest’anno si è arricchito di una laurea magistrale, nasce inoltre dall’esperienza maturata con il corso in Scienze del Fitness, che ha rappresentato la base sulla quale abbiamo costruito un corso innovativo, aggiornato e capace di distinguersi nel panorama nazionale per approccio, contenuti e attenzione alle nuove tecnologie applicate al movimento e al benessere”.

Il corso si distingue per la forte impronta tecnologica e biomeccanica, grazie all’integrazione di strumenti digitali, analisi funzionali e metodologie innovative applicate all’attività motoria e sportiva. Ampio spazio sarà dedicato alle attività tecnico-pratiche, con laboratori e attività sul campo, che si svolgeranno negli impianti del CUS Camerino, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

Il percorso formativo affronterà temi che spaziano dall’anatomia alla fisiologia dello sport, dalla biomeccanica alla preparazione atletica, dalla psicologia dello sport alla prevenzione degli infortuni, fino al diritto sportivo e agli ecosistemi software intelligenti applicati allo sport. Particolare attenzione sarà inoltre riservata agli studenti-atleti grazie al programma “Unicam4Sport”, che consente di conciliare il percorso universitario con l’attività agonistica attraverso il riconoscimento dello status di “dual career student”.

Il nuovo corso conferma così la volontà di Unicam di investire in percorsi innovativi e interdisciplinari, capaci di valorizzare il rapporto tra scienza, salute, sport e benessere, offrendo alle nuove generazioni opportunità formative fortemente orientate al futuro professionale.