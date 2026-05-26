L’unico comune al ballottaggio è Macerata, tra colpi di scena e una manciata di voti a strozzare in gola la festa del sindaco uscente Parcaroli, che annuncia ricorso per il riconteggio delle schede. Tra 15 giorni la sfida bis con Tittarelli

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