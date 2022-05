FERMO – Aggredirono un giovane paziente che era ricorso alle cure del pronto soccorso di Fermo, ferito con un’arma da taglio, strappandogli dal braccio la flebo. Non contenti, minacciarono anche medici e infermieri che avevano tentato di fermarli e aggredirono fisicamente due agenti che erano accorsi in loro aiuto, per poi darsi alla fuga portando via il ferito.

E’ avvenuto lo scorso 28 aprile, protagonisti del brutto episodio un gruppo di giovani stranieri, uno dei quali immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine. Ora le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Fermo, grazie a testimonianze e telecamere, hanno portato all’individuazione dei complici che si erano dati alla fuga. Si tratta di quattro giovani tunisini tutti intorno ai 20 anni, nei confronti dei quali sono scattate quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere. I quattro giovani sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, possesso ingiustificato di armi, rinvenute nelle loro auto, interruzione di pubblico servizio. Tre di loro erano già noti agli investigatori in quanto spesso identificati quali autori di rapine, lesioni, spaccio di stupefacenti, rissa, furti, porto abusivo di armi, ricettazione e danneggiamento.