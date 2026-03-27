“La Pizzeria Srl”, azienda familiare di San Severino Marche, è tra i principali produttori italiani di pizze fresche, surgelate e prodotti da forno di alta qualità.

Nata come realtà artigianale legata al territorio, “La Pizzeria Srl” è diventata una realtà leader nell’export, con oltre il 90% della produzione destinata ai mercati esteri, dall’Europa a Regno Unito, fino ad Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Tant’è che oggi può vantare uffici commerciali in Irlanda, Regno Unito, Benelux, Francia e Florida.

La sua produzione però resta interamente ancorata al territorio marchigiano.

E, dopo una crescita nel 2022 di circa il 25% all’anno, l’azienda punta ora a triplicare la produzione nei prossimi tre anni, passando dagli attuali 3.500 pezzi l’ora a 10.000 solo per il comparto pizza.

Questo obiettivo verrà perseguito grazie a un nuovo stabilimento produttivo 5.0 da 3.500 metri quadrati che da oggi affianca l’attuale sede di 1.500 mq, entrambi presenti nella zona industriale di Taccoli, a San Severino Marche. Il secondo sito produttivo, sul quale la proprietà ha investito oltre 5 milioni di euro, risponde ai principi dell’industria 5.0, puntando su sostenibilità, tecnologie avanzate e collaborazione uomo-macchina.

Qui, sfruttando macchinari all’avanguardia, verranno sviluppate linee produttive di portata industriale, mentre la parte più artigianale della lavorazione resterà ancorata al vecchio stabilimento, dotato anch’esso di ottime risorse tecnologiche.

L’investimento de “La Pizzeria Srl” avrà un significativo impatto occupazionale sul territorio. Il Ceo del gruppo, Enrico Vallesi, sottolinea: “Avremo bisogno di nuovi addetti. Cerchiamo personale: vogliamo dare lavoro a giovani dell’entroterra, offrire un’opportunità di sviluppo per un’area che ha bisogno di ripartire dopo il terremoto”.