FERMO – Lotta alle truffe nel Fermano: i carabinieri denunciano quattro persone tra i quali c’è anche chi si finge carabiniere, tramite la tecnica dello spoofing telefonico che consiste nel falsificare il numero di telefono del chiamante per far sembrare che la telefonata provenga da un’ente affidabile, come una banca, un’azienda o, in questo caso, una stazione dei carabinieri.

A Montegranaro (Fermo) un residente ha denunciato una tentata truffa subita dopo aver ricevuto un sms da un numero sconosciuto, in cui veniva avvisato di una transazione di 1.500 euro autorizzata su un sito di compravendite online con la propria carta di credito; poi ha ricevuto una telefonata da un numero che appariva come quello della stazione dei Carabinieri di Montegranaro, attraverso il cosiddetto “spoofing telefonico”. Alla vittima stato fatto credere di essere in una situazione di emergenza, spingendola ad effettuare un bonifico di 13 mila euro dal conto corrente, con la scusa di proteggere il denaro da possibili furti.

Fortunatamente, l’uomo si è insospettito e ha contattato il numero della stazione dei Carabinieri, scoprendo così di essere vittima di una truffa. Così è riuscito a bloccare per tempo il bonifico prima che il denaro venisse incassato dal truffatore. Le indagini dei militari della Stazione di Montegranaro, attraverso l’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, hanno portato a identificare e denunciare un 19enne salernitano, ritenuto responsabile della tentata truffa, in quanto intestatario del conto corrente sul quale era confluito il denaro della vittima.

In un altro caso, sempre a Montegranaro, denunciata una pregiudicata padovana di 64 anni per il reato di truffa: con un annuncio pubblicato su un social network, la donna avrebbe indotto un residente a versarle 190 euro per avviare la pratica di un finanziamento di 2.500 euro, che però non è mai stato erogato, risultando inesistente.

A Montegiorgio, invece, denunciati un 56enne del Frusinate e un 73enne del Viterbese responsabili in concorso di una truffa ai danni di un 51enne di Francavilla d’Ete (Fermo). I due, fingendosi operatori di un’agenzia finanziaria, con il pretesto di dover attivare una pratica per un finanziamento, dell’importo di 30mila euro a favore della vittima, hanno convinto quest’ultima ad eseguire tre bonifici bancari su un conto corrente a loro riconducibile, per un importo complessivo di circa 750 euro, rendendosi successivamente irreperibili.