SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave incidente questa mattina a San Benedetto del Tronto, due donne sono state investite da un’autovettura mentre attraversavano la strada. L’incidente è avvenuto in via Sgambati all’altezza del sottopasso con via Ponchielli poco dopo le 11.

L’impatto è stato molto violento. Gravi sin da subito sono apparse le condizioni delle due donne, si tratta di una madre e della figlia: i soccorritori, arrivati sul posto, hanno dovuto richiedere l’intervento dell’eliambulanza, che ha portato una delle due in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. L’altra, anche lei grave, è stata portata all’ospedale di San Benedetto ma anche per lei sembra prospettarsi un trasferimento al nosocomio regionale.



Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, anche la polizia locale, per gli accertamenti del caso.