Tre mozioni abbinate per il riconoscimento dello Stato di Palestina bocciate dal Consiglio regionale delle Marche. A presentarle, nella seduta odierna dell'Assemblea legislativa ad Ancona, i consiglieri di minoranza Maurizio Mangialardi (Pd), Andrea Nobili (Avs) e Marta Ruggeri (M5s). Dopo un dibattito di oltre un'ora l'Aula si è espressa bocciando le mozioni abbinate con 16 voti contrari, 9 favorevoli e nessun astenuto.

"La destra ha scelto di negare questo riconoscimento umiliando un popolo martoriato, che subisce da decenni una intollerabile occupazione militare. – ha affermato Mangialardi al termine della votazione – Sono molto dispiaciuto perché si tratta di un atto non in linea con la tradizione della nostra Regione, che negli anni sempre in prima linea nell'impegno per la pace e per l'autodeterminazione e la libertà dei popoli".

"La sinistra preferisce le piazze ideologiche, noi lavoriamo per la pace e la sicurezza e per questo avevamo proposto una risoluzione che ricalcava quella approvata dal parlamento il 2 ottobre 2025 – ha replicato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale, Andrea Putzu – Una posizione che il governo Meloni ha sostenuto con coerenza e coraggio, difendendo il diritto di Israele alla propria sicurezza, denunciando la brutalità di Hamas e, allo stesso tempo, lavorando per una prospettiva politica stabile, basata sulla soluzione dei due Stati e sul rafforzamento dell'Autorità nazionale palestinese"