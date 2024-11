ANCONA – Incidente mortale in via Flaminia, non distante da Villa Adria, tra Falconara e Collemarino. Per cause in fase di accertamento un motociclista si è schiantato contro un’auto che stava uscendo da un distributore di benzina, in direzione Falconara.

L’uomo è scivolato a terra ed a quel punto è stato investito da un furgone che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Per il centauro non c’è stato scampo.

Sul posto forze dell’ordine e operatori del 118. Disagi alla viabilità con il traffico che è attualmente bloccato in entrambe le direzioni.