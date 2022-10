Si terrà al Fortino Napoleonico sabato 29 Ottobre la cena di Gala “Le bollicine sul Conero” dedicata ad una selezione di spumanti abbinati ad un menù ideato appositamente per la loro struttura.

La scelta del tema è stata dettata dalla volontà di presentare un prodotto che nell’immaginario comune è relegato all’accompagnamento del dessert o all’aperitivo.

Il perlage sarà il fil rouge per la scoperta di un binomio all’apparenza antitetico: tradizione ed innovazione.

Quanto racchiuso in un calice è metodo e radicamento nel territorio su cui si opera; storie di generazioni, famiglie, che verranno raccontate dai rappresentanti delle Cantine: Moncaro, Cantine Provima vini in Matelica Terrapremiata e Terre Di Serrapetrona.

A conclusione, come da tradizione, degustazione dei prodotti della Distilleria Varnelli.

📞Info&Prenotazioni: 071 801450

📍Via Poggio, 166 – Ancona (AN)