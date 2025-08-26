SAN GINESIO – Il “balcone dei Monti Sibillini” rinasce con la rigenerazione urbana: il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, ha firmato il Decreto n. 711 che autorizza il trasferimento di 463.100 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per avviare la progettazione dell’intervento “Riparazione e ripristino rete fognaria centro storico e nuclei e nevai (Stralcio 1 – Piazza Gentili)” nel Comune di San Ginesio (MC).

Il contributo, pari al 20% dell’importo complessivo programmato (2.315.500 euro), rientra nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana previsto dall’Ordinanza n. 137/2023, destinato al recupero funzionale e sociale dei borghi storici colpiti dal sisma del 2016. San Ginesio è tra i “Borghi più belli d’Italia”, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e riconosciuto nel 2021 come “Best Tourism Village” dell’Italia dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

Primi passi per far rinascere il centro storico di San Ginesio: l’intervento riguarda in particolare Piazza A. Gentili, Largo IV Novembre, via Giacomo Leopardi, Porta Ascarana e via Capocastello. Obiettivo del progetto è riqualificare questi spazi urbani attraverso interventi integrati che migliorino la sicurezza, l’accessibilità e l’identità del borgo.



“Con questo intervento – ha dichiarato il Commissario Straordinario – accompagniamo concretamente il Comune di San Ginesio nel percorso di riqualificazione del suo centro storico, uno dei più belli delle Marche e non solo. Rigenerare significa non solo ricostruire ciò che è stato danneggiato, ma anche restituire ai cittadini e ai visitatori spazi pubblici più vivibili, sicuri e sostenibili, valorizzando l’identità dei luoghi. ”

“Ringrazio il Commissario e la Struttura commissariale per aver scelto di finanziare questo importante progetto di rigenerazione urbana del centro storico di San Ginesio entro le mura – ha dichiarato il Sindaco – Il progetto prevede la sostituzione dei selciati danneggiati