Cabaret, storie, sapori e musica popolare per l’ultima serata a Villa Nappi. Quattro talentose donne guideranno il pubblico di Caffè Teatro, il prossimo 28 agosto, alle radici della tradizione marchigiana e non solo, tra organetti, percussioni e brani da cantare. Ad accompagnarle il Maestro Paolo Principi, direttore musicale del Festival targato Comune di Polverigi e Associazione Inteatro. La musica popolare farà da cornice al consueto mix di storie e sorrisi, garantiti dalla comicità di Lucia Fraboni, Mirkone Eleonori e La Maffu. Per la parte dedicata alle storie da ascoltare tutte d’un fiato, l’intervento di Giovanni Siena, esperto di genitorialità, e di Francesco Mercurio, testimonial della Lega del Filo d’Oro.

Solo una decina di posti rimasti! Biglietti qui:

A Polverigi, paese che storicamente ha prestato profonda attenzione al canto popolare (basti citare le rassegne storiche dei “Canti della Passione” e del “Canta Maggio”), arrivano, per il prossimo appuntamento di Caffè Teatro, le “Terra Mater”.

“Terra Mater” è il nome di un gruppo di giovani donne musiciste che propongono un repertorio di musica popolare, sviluppato a partire da un lungo lavoro di ricerca.

L’ideatrice del progetto è Simona Luccioni, organettista di Filottrano, che, insieme alle sue amiche (inizialmente con Cinzia Federici e Denise Agata Marletta) ha iniziato questo lavoro di indagine incentrato sulla figura della donna nella musica popolare italiana.

Quello proposto quindi non è solo un viaggio nella musica popolare delle Marche, ma un percorso che attraversa l’italia intera, dai canti delle mondine del Polesine a quelli della solare Sicilia.

Il tutto sempre analizzato e proposto dal punto di vista della donna. Un progetto che potremmo definire “etnomusicalogico”, dove si incrociano ricerca musicale, radici culturali, leggerezza e tanta bellezza, vista anche la presenza delle quattro giovanissime musiciste che sono:

– Simona Luccioni, organetto e voce;

– Eleonora Casarola, voce principale;

– Irene Donnini, organetto, chitarra e voce;

– Samantha Umbertino, percussioni.

Il nome “Terra Mater” ci porta proprio ad una felice commistione tra il concetto della figura della donna e le radici culturali di provenienza delle componenti del gruppo. Ecco quindi “madre terra”.

L’evento è seguito da èTV Marche canale 12 per il secondo anno consecutivo.