Paola Spano, figlia di Nadia Gallico Spano — una delle 21 donne elette all’Assemblea costituente che scrisse la Carta fondamentale della Repubblica italiana — è stata ospite a Matelica nell’ambito delle iniziative promosse dalla Lega SPI di Matelica e dal Coordinamento donne Lega SPI Matelica.

La mattinata si è articolata in due momenti. Paola Spano ha visitato la mostra “Le donne della Costituzione: volti, storia, coraggio”, allestita dallo SPI CGIL di Matelica, e ha poi incontrato come relatrice una classe di ragioneria dell’IIS Lotto di Matelica, portando agli studenti una testimonianza diretta e personale: quella di chi ha vissuto accanto a una delle protagoniste della stagione costituente.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e memoria democratica che lo SPI CGIL Macerata porta avanti nelle scuole del territorio, convinto che i valori fondativi della Costituzione si trasmettano non solo attraverso la didattica, ma attraverso il racconto di chi quella storia l’ha vissuta in prima persona.

«Pochi giorni fa milioni di italiane e italiani — tra cui tanti giovani al loro primo voto — sono andati alle urne per difendere l’indipendenza della magistratura e i principi di equilibrio tra i poteri che la Costituzione garantisce — dichiara Romina Maccari, segretaria generale dello SPI CGIL Macerata. — Un’affluenza straordinaria, quasi il 59%, che ci dice qualcosa di importante: le nuove generazioni non sono indifferenti. Sanno riconoscere quando i valori fondamentali sono in gioco e sanno scegliere. Oggi, incontrare Paola Spano — figlia di una donna che quei valori li ha scritti — è stato il modo più concreto per ricordare agli studenti che la Costituzione non è un testo del passato. È una responsabilità viva, che tocca a ciascuno di noi custodire.»

Lo SPI CGIL Macerata ringrazia l’IIS Lotto di Matelica per l’accoglienza e Paola Spano per aver condiviso con le studentesse e gli studenti una memoria che appartiene a tutta la Repubblica.