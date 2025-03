Questa mattina, mercoledì 26 marzo, a Montefano, presso il teatro La Rondinella, è stato presentato il nuovo servizio “Sportello sociale per la non autosufficienza”, gestito dalla Cooperativa Sociale Il Faro, nato con l’obiettivo di offrire supporto e risposte personalizzate alle persone anziane non autosufficienti, nonché alle loro famiglie.

L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha visto la partecipazione del Sindaco di Montefano, Angela Barbieri, dell’assessore di Montefano, Cinzia Alba Grazia Calvia, e del Presidente della Cooperativa Sociale Il Faro, Marcello Naldini, che hanno illustrato alla numerosa platea l'importanza di questo servizio per la comunità di Montefano.

La Cooperativa Sociale Il Faro, che da anni opera sul territorio con la missione di affiancare, valorizzare e prendersi cura delle persone, ha avviato questo sportello in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale Montefanese, proprio in risposta ai bisogni crescenti della popolazione anziana, con l'intento di offrire un supporto concreto e personalizzato a chi si trova in una condizione di non autosufficienza. Il servizio sarà attivo da maggio 2025, con il supporto di figure professionali qualificate, tra cui un’assistente sociale, una psicologa e un consulente legale. Oltre a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenti sociali, lo Sportello offrirà diversi servizi:

? Servizio di volontariato per il supporto alle persone non autosufficienti

? Informazioni, orientamento e consulenze su prestazioni e servizi dedicati

? Consulenze psicologiche per le persone anziane e i loro caregiver

? Assistenza nella compilazione dei moduli per la richiesta di contributi

? Corsi di formazione per assistenti familiari.

Il Sindaco di Montefano, Angela Barbieri, ha evidenziato la rilevanza di questo servizio, che vuole essere un punto di riferimento e un impegno condiviso a favore della popolazione anziana locale: "La creazione di questo sportello è una risposta diretta alle esigenze dei nostri cittadini più vulnerabili. Offriremo non solo assistenza pratica, ma anche consulenze psicologiche e legali, aiutando le famiglie a navigare nel complesso mondo della non autosufficienza e rendendo la nostra comunità più solidale e inclusiva."

Anche il Presidente della Cooperativa Sociale Il Faro, Marcello Naldini, ha sottolineato come questo sportello non solo risponda a una necessità, ma sia anche una testimonianza di come la cooperazione tra istituzioni e realtà sociali possa generare un impatto positivo sul benessere della comunità: "Crediamo che ogni persona abbia diritto a vivere con dignità e a essere supportata nelle sue difficoltà: lo Sportello è pertanto uno strumento che incarna la nostra mission, e la sinergia tra la Cooperativa e il Comune di Montefano rappresenta un valore aggiunto per il territorio, per rispondere prontamente alle necessità ed essere accanto a chi ha bisogno”, ha affermato.

L’evento si è rivelato anche un’occasione importante per la cittadinanza e la comunità tutta di Montefano, che ha potuto conoscere più da vicino il servizio e i benefici che esso potrà portare al paese.