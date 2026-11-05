PESARO – Dramma lungo l’autostrada A14, in direzione sud, tra Pesaro e Fano. Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 16 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. A seguito del violento impatto, l’autista di uno dei due autoarticolati è deceduto, mentre il conducente dell’altro mezzo è stato trasportato all’ospedale di Pesaro per accertamenti medici. Sul posto il personale sanitario del 118, due pattuglie della Polizia autostradale e le squadre dei vigili del fuoco.