FANO – Alle ore 9 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Fano e Pesaro-Urbino, verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente – ora risolto – avvenuto all’altezza del km 171 e che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.

L’incidente si è verificato a poche ore da quello di giovedì pomeriggio dove è morto un camionista. Lo scontro, avvenuto questa mattina attorno alle 7.45, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto alimentata a Gpl.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I pompieri della squadra di Fano hanno estratto dall’auto il conducente ferito che poi è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Anche il tratto sud dell’A14 è stato temporaneamente chiuso per far atterrare il velivolo di soccorso e poi è stato riaperto.