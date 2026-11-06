Entra nel vivo il progetto bobycam ideato dall’ASt di Ascoli Piceno per garantire la sicurezza degli operatori sanitati ma anche per garantire la tempestività dei soccorsi in situazioni critiche. Le dotazioni arriveranno a breve e il progetto sarà operativo entro i primi di dicembre.

Oltre alla sperimentazione bodycam che partità dall’area 118 e dal personale addetto all’emergenza urgenza, l’Azienda Sanitaria sta perfezionando anche altri strumenti di allerta interna: previsti segnalatori vocali e acustici a disposizione del personale per richiedere l’intervento immediato della vigilanza in caso di pericolo ed poi un corso di difesa individuale destinato al personale del pronto soccorso. Anche se l’obiettivo primario è evitare gli episodi di violenza, lavorando su prevenzione e deterrenza