PIEVE TORINA – Siamo alla 4° edizione della super tombola del Natale pievetorinese trasmessa in diretta sulle reti dell’emittente televisiva ÈTV nella giornata di Santo Stefano. “Un’idea nata sotto covid per sconfiggere il senso di solitudine indotto dalla pandemia, che ha riscosso, da subito, uno straordinario successo” sottolinea il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci. “Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera di condivisione ampia, non solo di famiglia, ma di comunità, dando però la possibilità a tutti i marchigiani di collegarsi e giocare con noi”. Le cartelle, infatti, vengono distribuite tra i cittadini di Pieve Torina, ma anche a chi non è residente viene data la possibilità, telefonando all’inizio della diretta, di poter ricevere una cartella per partecipare al gioco. In palio dieci buoni d’acquisto del valore di 150 euro da spendere nel circuito degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa più altri premi speciali, “nell’ottica” prosegue Gentilucci, “di incentivare gli acquisti e sostenere le attività commerciali del paese”. Come sempre, intermezzi musicali, gag con il Doppiatore Marchigiano e ospiti a sorpresa. A condurre l’evento sarà Marco Moscatelli. L’appuntamento è per martedì 26 dicembre alle ore 17 in diretta su ÈTV Marche, sui canali social dell’emittente e sul sito www.etvmarche.it