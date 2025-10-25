ANCONA – Habemus Papam, anzi no giunta. Dopo giorni di trattative e attesa, arriva proprio al fotofinish l’annuncio della nuova Giunta della Regione Marche. Oggi alle 11.30 a Palazzo Raffaello la conferenza stampa convocata dal governatore Acquaroli per presentare la nuova squadra.



Come da previsione, almeno per ora con una giunta a sei, tre assessori andranno a Fratelli d’Italia, uno alla Lega, uno a Forza Italia e uno alla Lista I Marchigiani. Per Fratelli d’Italia confermati Francesco Baldelli alle infrastrutture, Giacomo Bugaro alle attività produttive con Porto, Aeroporto, Interporto e Francesca Pantaloni al bilancio. Lavoro e ambiente per il sindaco di Maiolati Sponti, Tiziano Consoli in quota Forza Italia. Per la Lega entra il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, che si occuperà dell’agricoltura. Un altro sindaco, Paolo Calcinaro di Fermo eletto con la lista civica I Marchigiani prenderà invece l’assessorato alla Sanità.

In primavera poi l’attuale squadra a sei di Acquaroli dovrebbe allargarsi con due nuovi assessori.