ANCONA – Grave incidente domestico questa mattina in un appartamento nel quartiere Palombare ad Ancona. Una bimba di due anni anni è rimasta gravemente ustionata a causa di una pentola di acqua bollente che le è caduta addosso.



Al momento dell’incidente la bimba era in cucina con la mamma, che si trovava davanti ai fornelli. A provocare l’incidente forse una distrazione della donna, secondo le prime ricostruzioni sembra che la pentola le sia sfuggita di mano.



Immediatamente è stato dato l’allarme al 112. I sanitari arrivati sul posto hanno soccorso la piccola e l’hanno portata d’urgenza al Salesi. La bimba ha riportato ustioni in gran parte del corpo, al torace e alle gambe, ma non sul viso. Vista l’estensione delle ferite, probabilmente ne verrà disposto il trasferimento in un Centro grandi ustionati.



Seppur molto sofferente, la piccola fortunatamente non è in pericolo di vita