PESARO – Indagini in corso a Pesaro, per un anziano di 85 anni di Villa Ceccolini, giunto ieri al pronto soccorso di Pesaro in coma e con dei lividi sul collo. A dare l’allarme per il malessere dell’uomo, già allettato e gravemente malato, era stata la figlia dell’uomo. Visti i segni sul collo però dal 118 è partita la segnalazione alla Polizia. Gli inquirenti dovranno ascoltare su delega del magistrato, proprio la famiglia dell’uomo, ovvero la moglie e la figlia dell’uomo. Nell’abitazione anche il sopralluogo della Polizia Scientifica.