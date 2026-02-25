ASCOLI PICENO – È stata eseguita oggi presso l’Unità operativa complessa di Medicina Legale dell’Ast di Ascoli, l’autopsia sui corpi di Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli, i due ragazzi trovati senza vita sabato in una tenda accanto al fiume Tronto nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli.
Dai primi riscontri emersi durante sembrerebbe confermata l’ipotesi dell’intossicazione da monossido di carbonio, verosimilmente provocata dalle esalazioni della stufetta usata dai giovani per riscaldarsi all’interno della tenda.
Gli elementi osservati sui corpi dei giovani e i dati raccolti nel corso degli accertamenti medico-legali risultano infatti compatibili con questa dinamica. Per avere conferme occorrerà però attendere gli esiti degli esami tossicologici post-mortem, disposti dagli inquirenti, che arriveranno entro trenta giorni.