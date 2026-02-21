ASCOLI – Due persone, un uomo e una donna di età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono state trovate morte questa mattina ad Ascoli Piceno all’interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero, nel quartiere di Borgo Solestà. Si tratta della principale via d’accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, albergano alcuni senzatetto in ripari di fortuna.

Uno di questi ha dato l’allarme. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri. La coppia in profondo stato di indigenza era giunta ad Ascoli da qualche mese e secondo le prime ricostruzioni era stata segnalata ai servizi sociali del Comune. Non si esclude che la donna fosse incinta.

I primi accertamenti compiuti dal medico legale avrebbero escluso una morta violenta. L’ipotesi al momento più probabile è quella di una morte causata dalle esalazioni di una stufetta trovata all’interno della tenda dove i due alloggiavano insieme ad un cane che è stato trovato vivo e che ha vegliato l’uomo e la donna per diverse ore; l’altra ipotesi è legata a problemi che in passato i due avrebbero avuto.

Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, che nelle prossime ore autorizzerà la rimozione delle salme. I corpi saranno trasferiti all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per accertare con certezza le cause del decesso. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, con il supporto del reparto scientifico della Questura di Ascoli