MACERATA – Disavventura a lieto fine per un bimbo di quattro anni. Gira da solo per la città, ma la polizia lo rintraccia e lo riporta tra le braccia della mamma e del papà. La gioia del piccolo nel riconoscere i giochi all’interno del cortile della scuola d’infanzia è stato l’espediente utile gli agenti sono riusciti a risalire ai suoi genitori. Ieri pomeriggio il bambino camminava spaventato lungo via Roma, a Macerata, in cerca della famiglia.

Al numero unico di emergenza 112 sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini. Il piccolo è stato quindi raggiunto da due equipaggi della Polizia iniziando a percorrere le strade adiacenti fino a quando l’attenzione del bimbo è stata attirata dai giochi presenti nel cortile dell’asilo che frequenta.

Un grande sorriso è apparso sul suo volto indicandoli con gioia. È stato il preside dell’istituto scolastico a riconoscere il suo alunno consentendo in tempi brevissimi di rintracciare il papà, di origini afgane e regolare sul territorio nazionale, a cui è stato riaffidato il bambino.