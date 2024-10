PORTO SAN GIORGIO – Intossicazione da monossido di carbonio. E’ questa la causa del decesso di Maria Primerano, la 32enne di Genova trovata morta in un appartamento in Piazza XXV Aprile a Porto San Giorgio.



Lo hanno stabilito i primi esiti degli esami autoptico e tossicologico effettuati ieri mattina all’obitorio di Fermo sulla salma della ragazza. In attesa dei risultati completi, una cosa è certa: non si tratta di omicidio, i lividi trovati sul cadavere sono stati confermati essere macchie ipostatiche di sangue sopraggiunte dopo la morte.

I tecnici della polizia scientifica hanno inoltre rinvenuto all’interno dell’abitazione, insieme ad una bottiglia di gin vuota, una sorta di braciere artigianale con foglie e sterpaglie bruciate che, durante la combustione, avrebbero sprigionato le esalazioni letali.



Non si sa se la giovane possa aver compiuto un gesto estremo o se, in preda ai fumi dell’alcol, non si sia accorta di quello che le stava per accadere.