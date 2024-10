FANO – Il maltempo non concede tregua alle Marche e questa notte una forte pioggia ha colpito il nord della Regione. Al momento i maggiori disagi si registrano nella zona di Fano sud e Marotta-Mondolfo, che già nei giorni scorsi aveva subito parecchi danni. Diverse le strade allagate, a Marotta nord è stato chiuso il sottopasso delle Rane, mentre è stata riaperta la Statale 16 a Fano che era stata temporaneamente chiusa per allagamenti. La zona più colpita pare quella a sud del Metauro tra Metaurilia, Torrette e Ponte Sasso; è esondato nuovamente il Fosso delle Caminate.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina presso una residenza per anziani a Senigalia per un grosso pino si è inclinato appoggiandosi alla scala di emergenza esterna. La squadra di Senigallia, intervenuta sul posto con ausilio dell’autoscala, ha lavorato al taglio della chioma per mettere in sicurezza l’area e permettere il corretto e completo utilizzo della scala