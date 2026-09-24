Sabato 26 settembre la Corte del Castello di Falconara Marittima si animerà di musica e colori, grazie alla Serata Afro promossa dalla Proloco Pionieri Rocca Mare, in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima e Viva Servizi

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