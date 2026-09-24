Turismo sportivo, design, moda e agroalimentare delle Marche protagonisti a Birmingham, nel Regno Unito, con “Marche Soul of Training”, iniziativa promossa da Camera di Commercio Marche in collaborazione con Fidal Marche, in occasione dei Campionati Europei di atletica leggera. Dal 10 all’11 agosto l’Ente camerale ha incontrato e accolto oltre 50 operatori economici (imprenditori, commercianti, progettisti, comunicatori) e professionisti dello sport, presentando anche gli impianti sportivi di atletica certificati della regione