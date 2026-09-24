Oggi 24 settembre, nell’ambito di EVO Macerata, si è svolto il seminario promosso dallo Sviluppo Rurale Marche per approfondire strumenti e opportunità a sostegno della competitività delle imprese agricole e dello sviluppo delle aree rurali.

Rafforzare la redditività delle imprese agricole, favorire l’accesso al credito e creare condizioni favorevoli all’ingresso e alla crescita delle nuove generazioni in agricoltura.

Sono state queste alcune delle sfide decisive per il futuro del settore agricolo marchigiano e dei suoi territori, al centro del seminario “Leve strategiche di sviluppo per i territori rurali”, promosso dalla Regione Marche nell’ambito del CSR Marche 2023-2027.

Al centro dell’incontro tre leve strettamente connesse, capaci di incidere sulla competitività delle aziende e, più in generale, sulle prospettive di sviluppo delle aree rurali marchigiane. La prima è la multifunzionalità, che consente alle aziende agricole di diversificare le proprie attività, integrare il reddito e rafforzare il rapporto con il territorio anche attraverso l’erogazione di nuovi servizi. Il secondo tema riguarda l’accesso al credito, presupposto essenziale per trasformare idee e progetti in investimenti concreti.

Il seminario ha consentito di approfondire strumenti e misure rivolti specificamente al settore agricolo e le opportunità per accompagnare le imprese nei propri percorsi di crescita e innovazione.

La terza leva è rappresentata dal ricambio generazionale. Favorire l’ingresso dei giovani e accompagnarne la crescita significa infatti assicurare continuità al settore, ma anche introdurre nuove competenze, capacità imprenditoriali e innovazione, con una particolare attenzione alle aree interne e ai territori maggiormente esposti al rischio di spopolamento.

Il confronto ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Marche, esperti e protagonisti del mondo agricolo, con l’obiettivo di offrire una lettura concreta degli strumenti e delle opportunità oggi disponibili e individuare possibili nuove traiettorie di sviluppo per le imprese e per i territori rurali.

Il seminario si inserisce nella più ampia partecipazione dello Sviluppo Rurale Marche a EVO Macerata. Dal 24 al 27 settembre sarà infatti presente anche uno spazio espositivo dedicato al CSR Marche 2023-2027, pensato come punto di informazione, incontro e dialogo con cittadini, imprese e operatori del settore.