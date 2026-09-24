ANCONA – Prenderà il via martedì 29 settembre il nuovo corso per volontari organizzato dalla Croce Gialla Ancona nei locali di via Ragusa. “Dopo la presentazione – anticipa Eleonora Bartoloni, responsabile della formazione dell’associazione – negli altri appuntamenti affronteremo tematiche come l’importanza dei parametri vitali, l’ossigenoterapia, come deve essere allestito un borsone per il pronto soccorso, l’utilizzo dei dispositivi come la barella spinale o il cucchiaio fino alle tecniche di barellaggio, oltre alle spiegazioni relative al trauma e a tutti i dispositivi presenti in ambulanza. Durante il corso parleremo anche di igiene, di come si effettua la chiamata al 112 ma anche come è organizzata la Protezione civile”.

La prima lezione martedì 29 settembre, l’ultima martedì 3 novembre. L’orario, sempre quello delle 21. “Tengo a precisare che questo corso rappresenta un primo passaggio per i volontari del soccorso, che poi in un secondo tempo potranno salire, in base ad ogni singola richiesta, sui mezzi del 118 – prosegue Bartoloni –. Anche qui sarà richiesto un secondo corso specifico per questo tipo di servizio. Il corso è aperto a tutti, dai giovani fino ai pensionati. Negli ultimi periodi alcuni pensionati si sono avvicinati all’associazione, magari per dare disponibilità nei servizi con i taxi sanitari. Abbiamo bisogno di queste persone”.

Per certo, il corso per volontari organizzato in Croce Gialla è poi diventato una sorta di trampolino di lancio per tanti ragazzi: “Molti hanno avuto modo di vedere da vicino le varie professioni sanitarie, alcuni hanno intrapreso studi universitari come Scienze infermieristiche o addirittura la Facoltà di Medicina – la chiosa della responsabile della formazione –. Abbiamo dei medici che sono cresciuti con noi. La Croce Gialla Ancona è una palestra di vita aperta a tutti, da noi oltre al servizio legato al 118 è possibile dare la disponibilità per viaggi, manifestazioni tipo concerti o eventi sportivi oltre ai servizi secondari”.