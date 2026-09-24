Serie A – Operazione Nostalgia here we go!

Buffon, Gadda, Di Natale, Luca Toni, Nista, Ganz, Dida, Costacurta…

Ancona è pronta ad accoglierli, e tu? L’intervista ad @Alessandro Veroli…

L’evento di Operazione Nostalgia ad Ancona è programmato per sabato 26 settembre 2026 allo Stadio del Conero. Alessandro Veroli, imprenditore anconetano e fondatore di Mate, è stato l’anima e l’organizzatore principale della tappa marchigiana del tour. Ha svelato i dettagli e le prime indiscrezioni proprio ai microfoni di èTV Marche (canale 12).

L’evento al Conero sarà una vera e propria giornata di festa dedicata agli amanti del calcio degli anni ’90 e 2000: [1]

Il Fan Village aprirà all’esterno dello stadio fin dal mattino alle ore 10:30 con musica, giochi e intrattenimento. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le 18:00, l’inizio del riscaldamento alle 19:00 e il fischio d’inizio della partita alle ore 20:00. [1]

Tra i tantissimi campioni annunciati ci saranno icone come Gigi Buffon, Dida, Alessandro Costacurta, Luca Toni, Antonio Di Natale, Maurizio Ganz, Aldair e lo storico capitano dell’Ancona Massimo Gadda. [1, 2]

Durante il riscaldamento, tutti i calciatori indosseranno una maglia speciale in memoria di Franco Baresi e Igor Protti. Le maglie saranno successivamente messe all’asta e i fondi raccolti verranno devoluti alla Fondazione Ospedale Salesi ETS di Ancona per l’acquisto di un neuronavigatore per la neurochirurgia pediatrica oncologica. [1]

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma ufficiale di TicketOne a partire da 9 euro.