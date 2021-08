ANCONA – Salgono a 66 i ricoverati per Covid nelle Marche, 9 in più rispetto alla giornata di ieri. Di questi sono 11 coloro che sono assistiti in rianimazione (due in meno rispetto a 24 ore fa), mentre ci sono ancora 18 persone in attesa nei pronto soccorso. Sul fronte del contagio sono 120 i positivi emersi dai 859 test molecolari (con un’incidenza del 13,9%) e 33 dai 668 antigenici rapidi (4,9%). Il dato di incidenza sui positivi ogni 100 mila abitanti supera oggi i 70 casi.

Il bilancio delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è fermo a 3054 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.