FANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:45, a Fano all’intersezione tra via Fanella e via Piemonte.
Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra una bicicletta, condotta da una donna ucraina di 70 anni, e un’autovettura guidata da un uomo fanese di 51 anni.
A seguito dell’urto, la ciclista ha riportato gravi traumi tali da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha provveduto al trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, attualmente al vaglio degli agenti.