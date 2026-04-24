ROMA – San Severino si prepara a vivere una giornata storica. Domani il comune marchigiano accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una visita dal forte valore istituzionale e simbolico, legata alle celebrazioni della Liberazione e alla memoria di un territorio profondamente segnato dalla Resistenza, come ha ricordato ieri lo stesso presidente Mattarella, nell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° anniversario della Liberazione.



“Il 25 aprile – ha detto – mi recherò a San Severino Marche, Città insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile, che ha offerto un contributo significativo alla lotta di Liberazione, pagando un prezzo alto in termini di sofferenze e sacrifici. Come molte realtà del nostro Paese rappresenta un luogo simbolico della Resistenza, chiamata quest’anno a rinnovarne il messaggio, a farne un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale”.



Intanto per prepararsi alla visita del Presidente Mattarella, il sindaco Rosa Piermattei ha rivolto un appello alla comunità. “Invito tutta la cittadinanza – ha spiegato – a partecipare con calore e decoro, esponendo il Tricolore e affollando, nel rispetto delle indicazioni, i luoghi del passaggio presidenziale. Questo gesto simbolico intende onorare i valori della Libertà e della Costituzione, accogliendo con il massimo calore la più alta carica dello Stato”.