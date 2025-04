FABRIANO – Venire pagata per mettere like, per poi sentirsi proporre del trading online, ma è tutta una truffa. Una 40enne di Fabriano (Ancona), attualmente disoccupata, bonifica circa 10 mila euro, facendosi prestare anche soldi da un parente e un amico. Grazie alla polizia di Fabriano riesce a recuperarne quasi tre mila. Denunciate tre persone residenti nel Nord Italia, con precedenti specifici, che dovranno ora rispondere del reato di truffa in concorso.

La truffa è partita con minimi guadagni ottenuti dalla donna mettendo dei like a video musicali, come le era stato proposto in una chat di un social network creata per aiutare coloro che cercano un lavoro. Il pagamento avveniva ogni domenica con accredito, le prime due settimane, rispettivamente, di euro 9.81 e di euro 13,11. Una volta instaurato un rapporto di fiducia, è scattata la truffa. Infatti, alla 40enne fabrianese è stato proposto di aderire ad iniziative di trading online. Un primo investimento di 100 euro che, grazie a una schermata inviata al telefono della donna, erano già diventati 138 euro. Ricontattata a più riprese dal primo e da un secondo operatore, le somme di denaro versate sono diventate ingenti, con la donna che ha anche convinto un amico e un parente, dopo aver terminato i suoi risparmi, a farle un prestito.

Alla fine, aveva bonificato 10mila euro e la schermata inviatale riportava una somma complessiva di 16.500 euro. Un ottimo guadagno che ha spinto la donna a chiedere la restituzione di tutto. Una richiesta caduta nel vuoto. Compreso di essere vittima di una truffa, la donna si è rivolta agli agenti di Polizia che hanno proceduto al sequestro preventivo degli Iban interessati dai bonifici della fabrianese, riuscendo così a bloccare le somme presenti che ammontavano a 2.880, di molto inferiore a quanto versato dalla 40enne, ma grazie alla convalidata dall’Autorità Giudiziaria, la somma potrà essere, nelle prossime settimane, restituita alla fabrianese. Al termine delle indagini, identificati e denunciati per truffa in concorso anche i tre responsabili.