TREIA – Il Comune di Treia sospende l’adesione all’Anci nazionale e regionale in segno di protesta contro il nuovo Dpcm che esclude il borgo dalla classificazione di “Comune montano”.

Una decisione definita “grave” dalla giunta del sindaco Franco Capponi, che denuncia la perdita di agevolazioni fiscali e l’esclusione da bandi strategici per agricoltura e servizi. Sotto accusa i nuovi criteri basati solo sull’altimetria, che ignorano le fragilità strutturali e lo spopolamento delle aree interne.

“L’Anci non ci ha difesi, limitandosi a ratificare scelte dannose senza confronto”, attacca il sindaco, rivendicando la storia montana del territorio. In assenza di una revisione della norma, il Comune minaccia la revoca definitiva dell’adesione per tutelare la dignità della comunità e i diritti dei cittadini.