ASCOLI PICENO – Arresti domiciliari per un 28enne e una denuncia a piede libero per un 26enne al termine di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile tra Ascoli Piceno, la Vallata del Tronto e la costa.

Il 28enne, cittadino albanese con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio: nella sua abitazione ad Alba Adriatica (Teramo), gli agenti hanno rinvenuto circa 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Su disposizione della Procura di Teramo, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Denunciato invece in stato di libertà un altro albanese di 26 anni, sorpreso lungo la Vallata del Tronto mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un altro soggetto. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare circa 6 grammi di droga, bilancini, materiale per il confezionamento, una macchina per il sottovuoto, telefoni cellulari e circa 650 euro in contanti. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura per uso personale.