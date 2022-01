ANCONA – I lavori e quindi la chiusura erano stati annunciati nei giorni scorsi ma il caos è scoppiato lo stesso con lunghe file, specie in orario serale, al ritorno dal lavoro per la maggior parte delle persone.

La chiusura al traffico è scattata nella giornata odierna per un tratto della carreggiata dell’asse nord sud direzione centro dalle 9 di stamattina e fino alle 18 di venerdì 28 gennaio. Interdetto al traffico anche il tratto compreso tra l’imbocco con la SS 16 fino all’uscita di Tavernelle- cimitero di Tavernelle per i lavori di scarificatura dell’asfalto esistente, di scavo, di ripristino e finitura del nuovo asfalto e tappeto bituminoso tramite l’utilizzo di macchine operatrici di notevoli dimensioni che rendono necessaria la chiusura anche per la sicurezza degli operai e per tutelare i passanti stessi.

Fa sapere il consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli: “Ho già ricevuto sette telefonate di protesta da parte di cittadini in fila per imboccare l’asse nord-sud. Svariati chilometri di coda e nessun cartello di deviazione suggerita prima di immettersi nell’asse, ad esempio all’altezza dell’ex mercato ortofrutticolo che permetterebbe di bypassare i lavori di manutenzione, passando davanti allo Stadio del Conero per poi ritornare sull’asse dopo il cimitero di Tavernelle. Purtroppo ancora una volta i cittadini, di Ancona e non solo, sono costretti a subire disagi a causa della incapacità organizzativa dell’amministrazione Mancinelli”.