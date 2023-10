Nemmeno la pioggia ferma il Memorial Lorenzo Farinelli. Ieri, domenica 22 ottobre, più di 1300 le persone presenti a “La Dieci di Ancona”, gara podistica nazionale organizzata dalla Sef Stamura e da tre anni dedicata a Lollo. Per la cronaca prettamente sportiva, la vittoria è andata di nuovo a Stefano Massimi davanti a Riccardo Mantellato e Andrea Falasca. Tra le donne, prima classificata è stata Ilaria Sabbatini e a seguire Giulia Giorgi e Denise Tappatà.

Una giornata emozionante, come sempre, nonostante il maltempo. «Il meteo è stato inclemente – le parole di Amalia Dusmet, presidente della Fondazione Lorenzo Farinelli – ma siamo molto contenti perché ancora una volta Lorenzo è stato al nostro fianco per ricordarci la missione da portare avanti. Questa Fondazione è nata per lui, grazie agli amici e alle persone più care, e non ha intenzione di fermarsi. Vogliamo realizzare tutti i sogni di Lollo, che ora sono i nostri. Il nostro obiettivo prioritario è quello di aiutare la ricerca. Faremo tutto ciò che è in nostro potere affinché nessuno possa più patire le sofferenze che ha dovuto affrontare Lorenzo. Insieme per la vita».

Presenti il mezzofondista Simone Barontini e le schermitrici delle Fiamme Gialle, Serena Rossini e Beatrice Monaco, fra i primi a passare nello stand della Fondazione Lorenzo Farinelli per un saluto. Tantissimi i bambini, le famiglie e immancabili gli Insuperabili.

Venerdì 27 ottobre, ore 20.45, ottobre un nuovo evento a sostegno della ricerca scientifica: Emozioni & Musica per Lorenzo Farinelli (clicca qui per maggiori informazioni), organizzato dall’agenzia Sulvic. Al teatro Sperimentale di Ancona, si alzerà il sipario sulle molteplici passioni di Lollo. La prima parte sarà incentrata sui suoi meravigliosi scritti, poesie che raccontano la vita prima e durante la malattia che, grazie ad alcuni straordinari interpreti, diventeranno vere e proprie rappresentazioni teatrali. Regia di Elena Galassi, una delle carissime amiche di Lorenzo. A seguire il concerto degli Opera Pop e di Mario Rosati. «Ringraziamo Sulvic per questa bella iniziativa – riferiscono sempre dalla Fondazione Lorenzo Farinelli -. Ci è piaciuta fin da subito l’idea di mettere in scena uno spettacolo partendo dalle passioni di Lollo per raccontarne la personalità e la smisurata voglia di vivere. Amava scrivere testi poetici, Lorenzo, e queste sue riflessioni si tradurranno in gesti, movimenti ed emozioni. Confidiamo in un’ampia partecipazione di pubblico». Ingresso: 15 euro. Il ricavato sarà integralmente destinato alla Fondazione Lorenzo Farinelli. Prevendite disponibili alla biglietteria del Teatro delle Muse di Ancona, che può essere contattata telefonicamente per prenotare il proprio posto (anche via email), online su Vivaticket (CLICCA QUI) e nei negozi collegati al circuito Vivaticket.