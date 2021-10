ANCONA- “Scriverò a Mattarella e Draghi per chiedere la proroga del superbonus 110% per il sisma fino alla fine dello stato di emergenza”, lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo l’incontro con la maggioranza dell’amministrazione regionale riunita all’Abbadia di Fiastra per fare il punto sui provvedimenti portati a termine e sulle strategie da mettere in campo per continuare a lavorare per il rilancio delle Marche.

Tra le criticità e urgenze, quella legata alla probabile mancata proroga del Superbonus 110% sulle pratiche del terremoto. Tutti i gruppi consiliari hanno quindi dato mandato al Presidente Acquaroli di scrivere al Presidente Mattarella e al Premier Draghi per sollecitare un’azione in questo senso, per chiedere la proroga del Superbonus 110% per le pratiche del sisma fino alla fine dello stato di emergenza. “Una mancata proroga dell’incentivo potrebbe rappresentare una pietra tombale per la ricostruzione che oggi va evitata con ogni mezzo”.