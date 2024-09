Appassionati provenienti da 9 Paesi esteri, da 91 diverse province italiane, 1650 iscrtti, + 25% di bici alla partenza della Gran Fondo della domenica.

Chiusura con numeri da Record per la 5 Mila Marche, tre giorni di bici, turismo, sapori, musica e divertimento targati Andrea Tonti. Anche quest’anno èTV è stata protagonista, con interviste, immagini e un talk show realizzato in diretta domenica dal Piazza Brancondi di Porto Recanati, che verrà riproposto domani sul canale 12 in seconda serata. Tra gli ospiti sul palco in piazza l’ideatore dell’evento, già campione di ciclismo, marchigiano doc, Andrea Tonti (presenta il nostro Maurizio Socci, ndr).

Appuntamento domani sera (martedì 23 Settembre) alle ore 23 sul canale 12.